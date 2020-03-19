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محافظات

الحب فى زمن الكورونا.. تعرف على بدائل قاعات القليوبية لـ العرسان بعد إلغاء الأفراح

الخميس 19/مارس/2020 - 12:32 م
قاعة افراح
قاعة افراح
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إبراهيم الهوارى

"هنعمل إيه صحتنا أهم ودى ظروف البلد.. لازم نستحمل شوية علشان أزمة كورونا تعدى على خير"، بهذه الكلمات علق عدد من مسئولى قاعات الأفراح والنوادى بمحافظة القليوبية على قرارات تعليق مراسم الزفاف فى القاعات وعقد القران داخل المساجد.


وقال يوسف بنهاوى، صاحب قاعة أفراح فى طوخ: "القصة ليست قصة فرح لأن الموضوع أهم وأخطر من إقامة حفلة أو فرح فى القاعة يمكن أن يؤدى إلى حدوث كوارث لا قدر الله"، وأضاف: "الدنيا مش هتخرب يعنى لما الأفراح والتجمعات تتأجل شوية".


وأكد أنه كان مرتبطا بحجوزات كثيرة لإقامة عدد من الأفراح، خاصة قبل حلول شهر رمضان، وتم تأجيلها جميعا لحين السيطرة على فيروس كورونا والسماح بإقامة الأفراح مرة أخرى، مشيرا إلى أن جميع الحجوزات تم تأجيلها للشهر القادم.


وأوضح أنه تم تطهير وتعقيم القاعة ضد فيروس كورونا بعد قرار منع الأفراح فى الأوقات الراهنة.


فيما أكد أحد مسئولي حجز قاعات الأفراح فى بنها أنه عند رفض المواطنين تأجيل الأفراح الخاصة بهم يتم دفع مبلغ الحجز الذى سبق أن دفعه من قبل، وقال: "قرار تعليق اقامة الأفراح ملزم للجميع ومافيهوش هزار لأنه يعتبر موضوع حياة أو موت".


وأضاف أنه تقرر منع إقامة الأفراح فى جميع القاعات في جميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 30 من الشهر الجاري، موضحا أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الأفراح يعتبر تعليمات صحية من الدرجة الأولى، لأن الأفراح يحدث بها تكدسات وتلامس الحاضرين بعضهم ببعض للتعبير عن الحب المتبادل بين الجميع، ومع ظهور خطر فيروس كورونا تعتبر هذه الأماكن فرصة لانتقال العدوى.


من ناحية أخرى، قامت الأجهزة المعنية بالقليوبية بفض أحد الأفراح التي تم تنظيمها في إحدى القاعات بمنطقة شبرا الخيمة، حيث تم فض الفرح بعد التنبيه على جميع المواطنين والحاضرين بالخروج وضرورة الالتزام لمنع انتشار الفيروس.


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