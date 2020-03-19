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رياضة

بسبب كورونا.. إلغاء الهبوط في الدوري الياباني

الخميس 19/مارس/2020 - 12:32 م
فريق فيسيل كوبي الياباني
فريق فيسيل كوبي الياباني
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محمد السعيد
أعلنت رابطة الدوري الياباني توصل الأندية لاتفاق يقضي بإلغاء الهبوط هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري الياباني، أعلنت يوم 23 فبراير الماضي، تأجيل جميع مباريات الدوري الياباني، بعد جولة واحدة من إيقاف المسابقة، بسبب فيروس كورونا.

وأكدت رابطة الدوري الياباني، أنه في حال استكمال 75 من الموسم الحالي، سيتم تصعيد فريقين إلى الدوري الممتاز، ليزداد بذلك عدد فرق المسابقة من 18 إلى 20 فريقا.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إيقاف معظم الأنشطة الرياضية في العالم، بعد وصوله إلى الملاعب وإصابته للعديد من عناصر كرة القدم " لاعبين - مدربين - جماهير - رؤساء أندية".

يذكر أن اليابان ستضيف أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 يوليو المقبل إلى 9 أغسطس.
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