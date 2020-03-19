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حوادث

أمن القاهرة تشن حملة موسعة على تجار المخدرات

الخميس 19/مارس/2020 - 12:10 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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كتب محمد صبرى
شن رجال الأمن حملة موسعة استهدفت عدد من تجار المواد المخدرة بعد أن ذاع صيتهم بالعديد من المناطق ، حيث نجحت قوات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى ضبط ٦ تجار مخدرات عثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المخدرات .

فقد ألقى القبض على ٣ عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة المركز وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 350 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطل ) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 610 جرام"- كمية من مخدر البودر وزنت 200 جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

وكذا تم (عاطل ) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام"- كمية من مخدر الأيس وزنت 70 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.
أمن القاهرة تشن حملة موسعة على تجار المخدرات
أمن القاهرة تشن حملة موسعة على تجار المخدرات
أمن القاهرة تشن حملة موسعة على تجار المخدرات
أمن القاهرة تشن حملة موسعة على تجار المخدرات
أمن القاهرة تشن حملة موسعة على تجار المخدرات
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