أمن القاهرة تشن حملة موسعة على تجار المخدرات

شن رجال الأمن حملة موسعة استهدفت عدد من تجار المواد المخدرة بعد أن ذاع صيتهم بالعديد من المناطق ، حيث نجحت قوات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى ضبط ٦ تجار مخدرات عثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المخدرات .





فقد ألقى القبض على ٣ عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة المركز وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول).





وضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 350 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).





كما تم ضبط (عاطل ) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 610 جرام"- كمية من مخدر البودر وزنت 200 جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).





وكذا تم (عاطل ) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام"- كمية من مخدر الأيس وزنت 70 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).





بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



