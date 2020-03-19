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محمود عشيش يكتب: الجارديان الوجه الآخر للجزيرة

الخميس 19/مارس/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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دائما ما تطل علينا صحيفة الجارديان البريطانية بأخبار كاذبة عن مصر وهذا ليس بجديد عليها فكتبت الجارديان عن إصابة 19 ألف من الشعب المصري بفيروس كورونا رغم إشادة منظمة الصحة العالمية بما تقوم به مصر من إجراءات لمواجهة الفيروس وشكرها للدولة المصرية علي الشفافة منذ انتشار فيروس كورونا فليست المرة الأولى التي تكذب فيها الجارديان ولن تكون المرة الأخيرة كون سجل الجارديان ملئ بالأكاذيب والافتراءات ضد الدولة المصرية منذ قيام ثورة 30 يونيو المجيدة وإسقاط نظام الجماعة الإرهابية والجميع يعرف مدى علاقة الجارديان بالجماعة الإرهابية والأسهم التي يمتلكها أعضاء الجماعة الإرهابية في جريدة الجارديان وبات هذا واضحا وضوح الشمس منذ أعلن ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق في سنة 2014 بفتح تحقيقات عن نشاط الجماعة الإرهابية ومصادر تمويلها وحجم أموالها في بريطانيا ففتحت الجارديان صفحاتها لأعضاء الجماعة الإرهابية وبدأت المدح والثناء في الجماعة الارهابية وقيادتها وبدأت تستنكر ما فعلة كاميرون ضد الجماعة الإرهابية محاولة منهم استعطاف الشعب الإنجليزي لصالح الجماعة الارهابية وقيادتها ولم تكتفي الجارديان بذلك إلا إنها فتحت صفحاتها لقيادات الجماعة الارهابية لكتابة المقالات ونشر أفكار الجماعة الارهابية ومهاجمة الدولة المصرية بصفة مستمرة فدائما ما نجد للارهابى يحيي حامد والإرهابي عمر دراج قيادات الجماعة الارهابية والخائن ايمن نور مقالات بصفة مستمرة بالجارديان هدفها نشر الاكاذيب والافتراءات علي الدولة المصرية وكشفت الكثير من وسائل الاعلام العالمية عن امتلاك دولة قطر حصة 80 في المية من أسهم الجارديان منذ سنة 2013 والجميع يعلم جيدا اتجاة الموسسات الإعلامية المملوكة لدولة قطر تجاة مصر فعلى من يصدق قناة الجزيرة علية إن يصدق الجارديان فالجارديان هي الوجة الاخر لقناة الجزيرة ويكفينا فخرا إشادة منظمة الصحة العالمية بما تقوم بة الحكومة المصرية في محاربة فيروس كرونا والشفافية التي تتبعها الدولة منذ بداية انتشار الفيروس عالميا فكما هزمنا فيروس سي وفيروس قناة الجزيرة في السابق سوف نهزم فيروس كرونا وفيروس الجارديان ولا عزاء لمن يشكك أو ينشر اخبار كاذبة علي الدولة المصرية.

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