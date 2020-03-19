شنقيط.. مدينة موريتانية تزينت بالمساجد التاريخية.. تعرف عليها

مكة موريتانيا أو عيون الخيول أو مدينة المكتبات.. كلها ألقاب عرفت بها مدينة شنقيط التاريخية والتى تم إدراجها فى وقت سابق ضمن قائمة التراث العالمي اليونيسكو، حيث يعود تاريخ تلك المدينة إلى حقبتين من التاريخ الأولى بدأت فى ٧٧٦م، وذلك ببناء مدينة قديمة تسمى آبير وهى كلمة تصغير لـ "بئر"، وهى عين الماء الذي تأسست حوله، حيث يرجح المؤرخون أن هذه البئر قام بحفرها عبد الرحمن بن حبيب بن عبيدة بن عقبة ابن نافع، حيث هدف لأن تكون تلك المدينة هى حلقة وصل بين سجلماسة فى جنوب المغرب وبين مدينة أدواغست فى الشرق الموريتاني.





هكذا كانت شنقيط مدينة هامة ومحورية، فقد عاشت أوج عصورها خلال فترة سقوط دولة المرابطين الشمالية ونزوح القبائل الصنهاجية إلى الجنوب ثم تأسست شنقيط على بعد ٣ كيلومترات من القديمة وتحديدا فى الجنوب الغربي، وهى المدينة التى لا تزال قائمة حتى هذا اليوم.





أبرز ما يميز تلك المدينة هو مسجدها العتيق الذي لديه مئذنة ذات العشرة أمتار والتى تعد رمزا لموريتانيا، بنى هذا المسجد من الحجارة والطين الأصفر، أما سقفه يقوم على سعف النخل وجذوعه مدعومة بالطين.





متمسكون بالعادات القديمة.. هذا شعار يرفعه شيوخ المدينة الذين لا يزالون يقيمون الصلاة فى المسجد على الصعيد الطيب دون فراش، فهذه المدينة الأثرية تضم ما يقرب من ٣٠ مسجدا، كما أنها تمتلك الكثير من المكتبات التى تحتوي على مخطوطات تاريخية لا مثيل لها، حيث يعود تاريخ تلك المخطوطات إلى القرن التاسع الميلادى ونصوصها مكتوبة على جلد الغزال يحيطها غلاف من جلد الماعز، وتتناول تلك المخطوطات علوم القرآن الكريم والشريعة والآداب والشعر والنحو والطب والفلك.





بالتأكيد تلك المدينة الأثرية والتاريخية يميزها ثقافة أهلها، حيث إن حفظ القرآن الكريم أصبح إجباريا بها، لذلك تأسست حظيرة وهى جامعة تقليدية مقرها خيمة من الوبر يقوم فيها الشيخ بتقديم دروسه لعدد كبير من الطلبة فى جميع علوم الشريعة.





اقتصاد تلك المدينة يقوم على واحات النخيل وما تنتجه من تمور، فضلا عن زراعة الحبوب وتربية الماشية، هذا بالإضافة إلى النشاط التجاري فضلا عن كون مدينة شنقيط قديما نقطة تجمع للحجاج، حيث عمل الحجاج فى تلك الفترة على نشر العلوم الإسلامية للمناطق التى يمرون بها، كما أنهم يتنافسون فى حلب الكتب الثمينة عند العودة لموطنهم الأصلي، لذلك ذاع صيت هؤلاء الحجاج، وأيضا عرف القطر الموريتاني بشنقيط، وأصبح الموريتانيون يلقبون بالشناقطة.





إلا أن شنقيط لم تسلم من تقلبت الأزمنة، حيث تضاءل صيت تلك المدينة مع دخول الاختبار الفرنسي فى ١٩٠٩م والذي نقل مراكز التجارة إلى مناطق أخرى، هذا بالإضافة إلى تعرض شنقيط لموجات جفاف قضت على النخيل وأهلكت الماشية.



