AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا ليرتفع العدد لـ47 حالة

الخميس 19/مارس/2020 - 12:09 م
فلسطين تسجل 3 إصابات
فلسطين تسجل 3 إصابات كورونا جديدة ليرتفع العدد لـ47
Advertisements
سمر صالح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل ينتقل كورونا عن طريق الناموس والبعوض؟ مدير الحجر الصحي يجيب

الصحة: حالة كورونا المكتشفة لم تظهر عليها أعراض المرض..فيديو

"الصحة" تطمئن أولياء الأمور: لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين طلبة المدارس| فيديو

لأسباب خطيرة.. عمان تنضم للإمارات والكويت.. قرارات جديدة بحق إيران

كورونا يتحول إلى كارثة في إيطاليا.. أكبر معدل انتشار بعد آسيا.. والاقتصاد على شفا الركود

سلطنة عمان تعلن اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

الأخطر.. دراسة صينية تحذر من عرض جديد لفيروس كورونا

دجاجة عاشت في عصر الديناصورات.. شاهد اكتشاف عجيب يثير دهشة العلماء

أخبار الرياضة.. خناقة مرتضى منصور ورضا عبد العال.. مبادرة جديدة لـ تركي آل الشيخ لكسر ملل الـ كورونا

يومان ونودع الشتاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والتحذيرات الأخيرة بالبلاد

خناقة مع رضا عبدالعال وسر كورونا وهجوم على كهربا.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور

AdvertisementS

آخرها حظر التجول.. القوات المسلحة تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.. فيديو

الوزراء: غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء لـ 6 صباحا

هاشتاج إلغاء الترم الثاني يسيطر على تويتر.. ووزير التعليم: سأعلن أخبارا مطمئنة مساء اليوم

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

أول فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ كورونا.. اتهمت بالسرقة ودعم المثليين وتزوجت مرتين

الصين تنتصر على كورونا: لا إصابة محلية جديدة بالفيروس

الوضع خطير جدا.. فتاة بريطانية تكشف أعراض كورونا من داخل الحجر الصحي.. فيديو

أحبه.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها بـ علي غزلان

بسبب كورونا.. محمد رمضان يستفز جمهوره.. تفاصيل

اعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي خولي تفتح النار عليه

بعد 3 أسابيع.. شيكابالا يفجر مفاجأة عن سبب انسحاب الزمالك من القمة

بعد ساعات .. أبراج المراقبة الجوية تطلق صافرة تعليق الطيران بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها