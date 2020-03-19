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الخميس 19 مارس 2020 - 17 : 12 م
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أخبار العالم
فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا ليرتفع العدد لـ47 حالة
الخميس 19/مارس/2020 - 12:09 م
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فلسطين تسجل 3 إصابات كورونا جديدة ليرتفع العدد لـ47
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سمر صالح
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الكلمات المفتاحية
كورونا
فيروس كورونا
فلسطين
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