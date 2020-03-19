رسميا.. كونميبول يعلن تأجيل بطولتي كوبا ليبرتادوريس وسود أمريكانا بسبب كورونا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونمبيول"، تأجيل بطولتي كوبا ليبترتادويس وسود أمريكانا، إلى مطلع شهر مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال الكونمبيول في بيان عبر حسابه الرسمي، عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أنه تأجيل بطولتي كوبا ليبترتادويس وسود أمريكانا، إلى 5 مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول" ، أعلن، أول أمس، الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس كوبا أمريكا 2020، لمدة عام، لتقام في صيف 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.





وتسبب فيروس كورونا المستجد في إيقاف معظم الأنشطة الرياضية في العالم، بعد وصوله إلى الملاعب وإصابته للعديد من عناصر كرة القدم " لاعبين - مدربين - جماهير - رؤساء اندية".







