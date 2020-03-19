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محافظات

انقطاع المياه يشكل خطرا على إيتاى البارود بسبب كورونا.. والأهالى يستغيثون بالمسئولين

الخميس 19/مارس/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

سادت حالة من الهلع والفزع بين أهالى مركز ومدينة إيتاى البارود بسبب انقطاع مياه الشرب لمدة ثلاثة أيام بدون أى سابق إنذار أو تنويه سواء من خلال ميكروفونات المساجد أو السيارات التى تجوب الشوارع، حتى يتمكن المواطنون من أن يدبروا احتياجاتهم من مياه الشرب لقضاء احتياجاتهم المعيشية، خاصة الأطفال وكبار السن، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.


وأكدت المواطنة سعاد على حمد، أم لثلاثة أطفال، أنها تعانى من انقطاع المياه من 3 أيام بدون أى تنويه من خلال ميكروفونات المساجد أو سيارات تجوب الشوارع للإعلان عن موعد انقطاع المياه، مطالبة بعودة مياه الشرب لعدة ساعات حتى يتم تخزين كميات منها لقضاء احتياجات الأطفال وكبار السن. 


وانتقدت القرارات غير الصائبة للمسئول عن انقطاع المياه، قائلة: "نطهر منازلنا وأولادنا ونغسل ملابسنا ازاى لكى نحمى أطفالنا وبيوتنا من وباء فيروس كورونا".


فيما قالت ليلى حمدى عبد الغنى، أم لأربعة أطفال، إن جميع ملابس أطفالها اتسخت بسبب انقطاع المياه يومين متواصلين، متسائلة: "أنظف أولادى واطهر بيتى ازاى والمياه مقطوعة".


وأضافت: "توصيل مياه الشرب لنظافة البيوت والأبدان وتطهيرها أهم من المرور على المقاهى وسناتر الدروس، كدا فى خلل". 


أما رشا السيد، أم لثلاثة أطفال، فأكدت أن أدوات مطبخها جميعها قذرة ولا توجد مياه لتنظيفها ولا لعمل طعام لأسرتها، وقالت: "عايشين على العيش والجبنة، وجميع ملابسي وملابس أولادي اتسخت، وكل هذاه عوامل تؤدى لانتشار الوباء بداخل بيوتنا"، متسائلة: "نتوضى لصلاة الخمس فروض ازاى واحنا أمهات لأطفال رضع وصغار السن". 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شكواهم ومعاناتهم على صفحات "فيس بوك".


وبسؤال محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، أوضح أن سبب انقطاع المياه هو تلوث مياه النيل بمخلفات الأمطار، مشيرا إلى غلق محطات مياه الشرب لمدة 5 ساعات فقط لحمايتها من تسريب مياه ملوثة.


ويستغيث أهالى إيتاى البارود باللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لعودة المياه حتى ولو لساعات حتى يقضوا احتياجاتهم ويواصلوا تطهير أولادهم ومنازلهم.

انقطاع المياه يشكل خطرا على إيتاى البارود بسبب كورونا.. والأهالى يستغيثون بالمسئولين
انقطاع المياه يشكل خطرا على إيتاى البارود بسبب كورونا.. والأهالى يستغيثون بالمسئولين
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