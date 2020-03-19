القومي للمرأة يشكر قرينة الرئيس لثقتها الغالية في المرأة المصرية وتقديرها لدورها

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي وجميع عضواته وأعضائه باسم المجلس وباسم سيدات مصر بخالص الشكر إلى السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية لثقتها الغالية فى المرأةالمصرية وتقديرها للدور الهام الذى تقوم به فى المجتمع.. وذلك خلال كلماتها التى نشرتها أمس على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .





وجاء نصها " ستظل المرأة المصرية دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل خطر يواجه ويقع على أرض هذا الوطن..وثقتي بالله تعالى أنه يحمي مصرنا الحبيبة، وثقتي أيضا بالمرأة المصرية التي تقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه أسرتها لرعايتهمونصحهم لتجاوز هذه المحنة الخطيرة التي تمر بالعالم، والتي ستصبح مجرد ذكرى تضاف إلى بطولاتها عبر التاريخ.. حفظ الله مصر وأبناءها ونساءها من كل شر وسوء".





وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية قد عهدت هذا الدعم والتقدير لأهمية دورها فى المجتمع من الإرادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي .





وتؤكد رئيسة المجلس أن المرأة المصرية أثبتت وبجدارة أنها سند لأسرتها ودرع وحصن لوطنها فى جميع الأحداث السابقة التى مرت به، ولم تتردد لحظة فى تلبية نداء الوطن ، واستجابت له بكل حب لتراب هذا البلد العظيم .

وتناشد الدكتورة مايا مرسى المرأة المصرية فى جميع ربوع مصر أن تضيف إلى رصيد إنجازاتها وأن تبهر العالم من جديد ، وأن تتصدى لهذه المحنة الصعبة التى نمر بها جميعًا، وأن تساند الدولة فى تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19 ،مؤكدة أن كل أم هى وزيرة الصحة الان داخل منزلها ، من منطلق مسئوليتها عن صحة وسلامة أبنائها ، لذلك نعول عليها الآن أن توعى أبناءها بسبل الوقاية من الفيروس والالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة ، وأن تحافظ على بقائهم داخل المنزل للحد منالتجمعات و انتشار الفيروس وذلك حتى نعبر هذه الأزمة بسلام.