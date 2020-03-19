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فن

كايلي جينر: الحمل ساعدني على تحمل العزل المنزلي بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:52 م
كايلي جينر
كايلي جينر
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شروق ابراهيم
دعا عدد من نجوم ومشاهير هوليوود جمهورهم بالبقاء في المنزل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال رسائل هامة ومؤثرة.

ومن بينهم نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر التي كشفت من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ان فترة حملها في ابنتها " ستورمي" ساعدتها في التعود على البقاء في المنزل. 

وأشارت كايلي جينر الى ان لهذا السبب لن تجد صعوبة في تقبل فقرة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع التي تبلغ من العمر 22 عامًا أنها بدأت فترة العزل المنزلي منذ ثماني أيام. 

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