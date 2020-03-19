AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حقيقة تأجيل انتخابات اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:41 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة تأجيل انتخابات اتحاد الكرة، بسبب تعطيل النشاط الرياضي في مصر.
وأكد محمد فضل في تصريحات تلفزيونية على ان تعطيل النشاط الرياضي في مصر لن يعطل ويؤخر انتخابات اتحاد الكرة.

وشدد محمد فضل على أن مدة اللجنة الخماسية تنتهي يوم 31 يوليو القادم، وأن اللجنة تقوم بإعداد لائحة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيتم عرضها على الجمعية العمومية فور الانتهاء منها.

وأردف: “وبعد اعتماد اللائحة نقوم بإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة”.

وعن تسبب فيروس كورونا بتعليق النشاط الرياضي في مصر ومعظم دول العالم وهل يؤثر ذلك على مد فترة تواجد اللجنة الخماسية قال: “من وجهة نظري الشخصية لن يؤثر ذلك على موعد الانتخابات”.

وأختتم: “لا يوجد في اللائحة شئ يمنع إقامة الانتخابات في حالة إلغاء النشاط”.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة ليلا.. الأهلي يكشف حقيقة فيديوهات السوبر.. عقوبات انسحاب الزمالك.. تركي آل الشيخ يساند الخطيب

الجبلاية : فيفا يشيد بالحكام المصريين.. ودعونا جميع الأندية للمشاركة في اللائحة

وزير الرياضة كلمة السر في قرار تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

وزير الرياضة لـ صدى البلد: لا تعليق للنشاط الرياضي في مصر بسبب كورونا

محمد فضل لـ صدى البلد : لن يتم تعليق الدورى ومباريات الإثنين فى موعدها

محمد فضل يكشف وقائع جديدة بـ السوبر المصري.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على الفرق الوحيد لـ كورونا عن البرد العادي .. فيديو

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

الوزراء: غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء لـ 6 صباحا

شاهد.. الشيخ الشعراوي يتحدث عن فيروسات مثل كورونا

الأهلي يحسم تجديد تعاقد وليد سليمان لمدة عامين

شاهد.. ما فعلته الجزائر لمنع انتشار فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

27 صورة ترصد خضوع الحكومة لاختبارات كورونا قبل اجتماعها

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا