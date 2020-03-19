حقيقة تأجيل انتخابات اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة تأجيل انتخابات اتحاد الكرة، بسبب تعطيل النشاط الرياضي في مصر.

وأكد محمد فضل في تصريحات تلفزيونية على ان تعطيل النشاط الرياضي في مصر لن يعطل ويؤخر انتخابات اتحاد الكرة.





وشدد محمد فضل على أن مدة اللجنة الخماسية تنتهي يوم 31 يوليو القادم، وأن اللجنة تقوم بإعداد لائحة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيتم عرضها على الجمعية العمومية فور الانتهاء منها.





وأردف: “وبعد اعتماد اللائحة نقوم بإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة”.





وعن تسبب فيروس كورونا بتعليق النشاط الرياضي في مصر ومعظم دول العالم وهل يؤثر ذلك على مد فترة تواجد اللجنة الخماسية قال: “من وجهة نظري الشخصية لن يؤثر ذلك على موعد الانتخابات”.



