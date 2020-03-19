شاهد.. ما فعلته الجزائر لمنع انتشار فيروس كورونا

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن ما فعلته الجزائر لوقف تمدد فيروس كورونا.





وأضاف التقرير، أن حزمة الإجراءات المشددة التي أعلنها الرئيس الجزائري لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، تسببت في تعطيل الحياة العامة رغم ترحيب واسع بها في الشارع المتخوف من تأزم الوضع بعد تزايد عدد الحالات المصابة بالوباء العالمي.





كما سجلت الجزائر أولى حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الجزائرية، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين بالمرض، الخميس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 24 شخصًا.





وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بإغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من اليوم الخميس حتة الخامس من أبريل المقبل كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، أمس الأربعاء، وصول انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى مستوى "الجائحة"، مطالبًا الحكومات باتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار المرض الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي 2019.