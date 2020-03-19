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9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق

الخميس 19/مارس/2020 - 01:30 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
  • الدكتور مصطفى مدبولي:
  • إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا 
  • إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا 
  • إغلاق جميع النوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا 
  • إغلاق المولات التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا
  • يستثنى من قرار الغلق خدمات توصيل الطلبات للمنازل والأماكن التي تبيع السلع الغذائية
  • يستثنى من قرار الغلق المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها

ترّأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقر مجلس الوزراء، حيث تابع الاجتماع آخر تطورات فيروس كورونا المستجد وإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية لعدم انتشار الفيروس.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020، وينص في مادته الأولى على أن:

تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. 

ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وقد قامت وزارة الصحة والسكان، اليوم، بإجراء الاختبارات السريعة، للكشف عن فيروس "كورونا المستجد"، لأعضاء الحكومة،  وذلك قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، والذي يعقد بمجلس الوزراء.

من جهة أخرى، تطرق اجتماع مجلس الوزراء لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، كما يستعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة جميع الملفات الملحة بمختلف القطاعات، خاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، كما يبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقر مجلس الوزراء، حيث تابع الاجتماع آخر تطورات فيروس كورونا المستجد وإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية لعدم انتشار الفيروس.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما تناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، كما استعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة جميع الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، كما بحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق
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