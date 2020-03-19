تضامن أسيوط توزع كواشف حرارية لدور الرعاية وتغلق نوادي المسنين

تقوم اليوم مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط اليوم بتوزيع كواشف حرارية على جميع دور رعاية الأيتام والمسنين والمغتربين وخدمات الإيواء بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباح وزير التضامن الاجتماعي.





وأضافت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ان وزارة التضامن الزمت جميع المديريات بتوزيع الكواشف الحرارية فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمنع انتشار كورونا وفحص كافة نزلاء دور الأيتام وأشارت إلى ان الكواشف الحرارية مهمتها قياس درجة الحرارة عن بعد لفحص المتواجدين فى دور الرعاية والإيواء والأيتام، وهو نفس الجهاز الذى يستخدم فى المطارات ضمن الفحص الدورى للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وكيل الوزارة أن المديرية قررت تطبيق منع الزيارة فى دار الأيتام والمسنين والمغتربين، وإغلاق جميع الحضانات .





كما اغلقت 12 مكتب تأهيل و10 نوادى مسنين وكافة مكتبات الطفل على مستوى المحافظة لمدة أسبوعين لمواجهة خطر كورونا.