نصاب يستولى على أموال أهالى الشرقية بزعم توظيفها

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على مبالغ تخطت مليون جنيه من بعض المواطنين بالشرقية بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس.





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من (4 مواطنين – مقيمين بمحافظة الشرقية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس.





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أسفرت التحريات صحة البلاغ بقيام (حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (1,023,000 مليون وثلاثة وعشرون ألف جنيه) من خلال محل الملابس الخاص به مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها .



