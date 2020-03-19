كيف تواجه الملل خلال توقف النشاط الكروي.. صدى البلد يقدم لك الحل

بعد توقف النشاط الكروي في معظم دول العالم مما يعني تزايد الملل بجانب الحجر الصحي التي تتعرض له معظم المناطق والدول مما يعني زيادة معدلات الملل للضعف يقدم موقع صدى البلد لمتابعيه من محبي كرة القدم الحل السحرى للتغلب على هذا الملل من خلال مشاهدة واحدة من أعظم الأفلام التي تحكي عن الساحرة المستديرة .









الفيلم الذي سوف يتم ذكره وبرغم مشاركة نجوم كرة عالميين وقتها به إلا أن معظم الشخصيات الرئيسية به من وحي خيال المؤلف .

فيلم "جول" وهي ثلاثية تاريخية عن قصة المهاجر المكسيكي سنتياجو مونيز الذي يهاجر مع عائلته إلى أرض الأحلام وهي الولايات المتحدة الأمريكية ويبدأ حبه لكرة القدم يزداد يوم بعد يوم فيلتحق بأحد فرق الهواة ويشاهده لاعب سابق في صفوف نادي نيوكاسل يونايتد الذي يوفر له فرصة اختبار لمدة أسبوع للالتحاق بصفوف النادي وهو ما يعترض عليه والده الذي يستولي على ماله ولكن بالرغم من هذه جدته التي تؤمن بموهبته تعطيه المال الكافي للسفر لتبدأ قصته مع التألق وبرغم الصعوبات التي واجهها إلا أنه استطاع في نهاية الجزء الأول تحقيق حلمه وحلم عائلته .









سلسلة "جول" مكونة من ثلاثة أجزاء تحكي قصة كفاح وإنجازات لحظات انتصارات وانكسارات في بعض الأوقات لا تقل عظمة فيلم جول لعشاق كرة القدم عن ثلاثية العراب "الأب الروحي" للنجم العالمي آل باتشينو .