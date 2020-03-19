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حوادث

السجن 10 سنوات لسائق توك توك تعدي جنسيا علي طفل بمقابر قرية بالشرقية

الخميس 19/مارس/2020 - 01:30 م
محاكمة
محاكمة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله ،اليوم، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق توك توك قام بخطف طفل وتعدي عليه جنسيا داخل مقابر قرية تابعة لمركز الزقازيق.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من " ف م ع ال " 38 سنة ربة منزل، بقيام  مواطن مقيم بقريتها  بالتعدي جنسيا علي نجلها " م" البالغ من العمر 9 سنوات، داخل مقابر القرية.


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وأفاد الطفل في التحقيقات أثناء عودته من مدرسته للمنزل سيرا علي الأقدام، تصادف مرور المتهم بدراجته البخارية توك توك، وطلب منه إستقلال الدراجة البخارية لتوصيله وفي الطريق إتجه بالتوك توك ناحية مقابر القرية، وعندما حاول الطفل النزول، نهره بشدة وقام بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإصطحبه بالقوة إلي مقابر القرية وأجبره علي خلع بنطاله وتعدي عليه جنسيا، وقام الطفل بالاستغاثة فسمعه عدد من الأهالي وتمكنوا من ضبط المتهم.

 

وتبين من التحريات صحة الواقعة وقيام " باسم أ م ع " 20 سنة سائق توك توك مقيم بني شبل  دائرة مركز الزقازيق،  بارتكاب الواقعة، وبعرضه على نيابة مركز الزقازيق، قررت إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

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