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محافظات

مبادرة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة لمواطني الغردقة

الخميس 19/مارس/2020 - 03:04 م
خضروات باسعار مخفضة
خضروات باسعار مخفضة
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إبراهيم جادالله

نظم مجلس مدينة الغردقة وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر ومباحث التموين وشرطة المرافق، بالتعاون مع عدد من تجار الجملة بسوق الخضار بمدينة الغردقة مبادرة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين.

 

وأطلقت فعاليات المبادرة، اليوم الخميس، تحت إشراف مجلس المدينة وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر، وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

 

وقال أحمد الدقاق، رئيس إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر: إننا مستمرون في مراقبة الأسواق والأسعار، ولن نسمح لأحد المساس بقود الشعب المصري.

 

وأضاف رئيس إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر، أن الأسعار داخل المبادرة أقل بكثير من أسعار المحلات.

 

وأوضح رئيس إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر، أنه تم الاتفاق مع المشاركين في المبادرة على أن يكون البيع بالتجزئة بسعر الجملة.

 

وفي وقت سابق، شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، حملة مكبرة على أسواق ومتاجر الجملة والهايبر ماركت بمدينة الغردقة، أمس الأربعاء، لمتابعة توافر السلع ومراقبة الأسعار، عقب مناشدات الأهالي بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

 

ومن ناحيته، أكد أحمد الدقاق، رئيس الرقابة التجارية بمديرية التموين، أن الحملة تفقدت سوق "الدهار" وسوق الجملة وسط مدينة الغردقة، مؤكدا إلى أنه تم تحرير محاضر لجميع مخالفي التسعيرة المحددة للسلع الغذائية بالتعاون مع مباحث التموين، ورئاسة حي شمال مدينة الغردقة.

 

وأضاف "الدقاق" أن الحملات مستمرة على المتاجر والأسواق بجميع مدن المحافظة لضبط الأسواق ومراقبتها، موضحًا إلى أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين عن محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار، وسيتم تطبيق القانون على الجميع وتحرير محاضر لكل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع الغذائية الضرورية.

 

وفى سياق متصل أكد مصدر رفيع المستوى أنه يجري الآن التعاون بين تجار سوق الخضار والفاكهة بالغردقة مع الأجهزة المختصة، لإطلاق حملة بدأ من الغد ببيع جميع أنواع الخضار والفاكهة بأسعار الجملة وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

 

فيما أكد المصدر أنه الآن يتم وضع قائمة بأسماء الأصناف وتسعيرها لتكون أسعار موحدة للمبادرة التى تنطلق غدًا أمام سوق الخضار خلف شركة بيع المصنوعات.

مبادرة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة لمواطني الغردقة
مبادرة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة لمواطني الغردقة
مبادرة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة لمواطني الغردقة
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