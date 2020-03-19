جوميز ينتقل لهذا النادي









وكان نادي الهلال يريد أن يقدم للاعب جالاتاسراي التركي السابق عقد إضافي لمدة موسم بنفس امتيازات العقد القديم وهو ما رفضه اللاعب أملا في الحصول على بعض الامتيازات المالية الجديدة.





وقد أشارت تقارير صحفية تركية عن رغبة اللاعب في العودة مرة أخرى للدوري التركي عبر بوابة ناديه السابق جالاتاسراي الذي انتقل من صفوفه بصيف 2018 للزعيم السعودي .





وبدأت المشاكل بين اللاعب ومدربه الروماني لوتشيسكو بعد طلب اللاعب أكثر من مرة المشاركة في المباريات بشكل كامل وعدم إعطائه دقائق قليلة وهو ما رفضه مدرب الهلال شكلا وموضوعا ليغضب اللاعب ويماطل في التجديد.





يذكر أن جوميز كان أحد أهم أسباب تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الزعيم والمشاركة بكأس العالم للأندية وسجل الأسد الفرنسي كما يحب أن يلقبه جمهور الهلال 50 هدف خلال 74 لقاء خاضه رفقه الهلال.

من الواضح أن المفاوضات التي تجري بين إدارة نادي الهلال السعودي بقيادة فهد بن نايف ولاعبه الحالي الدولي الفرنسي بافتيمبي جوميز قد وصلت لطريق مسدود بعد أن ماطل اللاعب في ملف التجديد.