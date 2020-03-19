أندريه العملاق يظهر من جديد ويوجه رسالة للجمهور.. ما القصة؟

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مشعل المصيبيح، والمعروف إعلاميا بـ"أندريه العملاق" بعد غياب دام طويلًا بسبب حادث مروع أثر على ذاكرته.





ونشر الناشط نايف الجعويني، مقطع فيديو للعملاق أظهر تحسن صحة مشعل بشكل كبير، وبدا فيه متحمسا بدوره، مؤكدا عودته قريبا لجمهوره، رغم ظهوره مقعدا في الفيديو: "أنا أخوكم بالله مشعل المصيبيح اللي هو اندريه العملاق، إن شاء الله راجع بقوة".





وقال نايف في بداية المقطع، إن أندريه العملاق تواصل معه قبل نحو 10 أيام، لأجل هذا اللقاء، ولرغبته بطمأنة متابعيه.





يذكر أن أندريه العملاق تعرض لحادث مروري في 2018، دخل على أثره في غيبوبة طويلة، كما أثر الحادث على ذاكرته، وذلك وفق ما ذكره أخوه بدر آنذاك.





ويتابع أندريه العملاق مئات الآلاف من السعوديين.



