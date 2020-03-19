بالأرقام والدلائل..إيطاليا فى مواجهة مميتة مع عدو خفي.. فيديو

عرضت فضائية سكاى نيوز تقرير عن انتشار فيروس "كوفيد- 19" فى إيطاليا حيث جاء:





أن الحكومة الإيطالية أصدرت بيان بأنها فى مواجهة مميتة مع عدو خفي.





حيث سجلت 475 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، والذي يعد رقما قياسيا لم يتم تسجيله فى أي بلد من قبل.





كما أنها عزمت على المضي قدما فى مواجهة الفيروس وللحد من فتكه.

وأشارت فضائية سكاى نيوز، إلى أن الإيطاليين اعتادوا على مواجهة الفيروس والعزل، بالغناء والموسيقى، إيمانا منهم بزوال الفيروس قريبا.













بالإضافة إلي أن إيطاليا قررت الإسراع بدفع 10 آلاف من خريجي كليات الطب، فور إنهاء دراستهم هذا العام، إلى الخدمة، دون حتى الخضوع للاختبارات النهائية المطلوبة مسبقًا، للحد من الفيروس.

حيث وصل عدد الوفيات في البلد الأوروبي حتى الآن إلى 3 آلاف جراء هذا الوباء، في حصيلة تُقارب تلك التي سُجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة)؛ حيث ظهر فيروس "كوفيد- 19". كما أضاف التقرير، أن ايطاليا اصبحت خالية من المواطنين والمناطق الاثرية اصبحت خاوية ومهجورة بعد قرار العزل.



