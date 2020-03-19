بالأرقام والدلائل..إيطاليا فى مواجهة مميتة مع عدو خفي.. فيديو

عرضت فضائية سكاى نيوز تقرير عن انتشار فيروس "كوفيد- 19" فى إيطاليا حيث جاء:
أن الحكومة الإيطالية أصدرت بيان بأنها فى مواجهة مميتة مع عدو خفي.
حيث سجلت 475 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، والذي يعد رقما قياسيا لم يتم تسجيله فى أي بلد من قبل.
كما أنها عزمت على المضي قدما فى مواجهة الفيروس وللحد من فتكه.
وأشارت فضائية سكاى نيوز، إلى أن الإيطاليين اعتادوا على مواجهة الفيروس والعزل، بالغناء والموسيقى، إيمانا منهم بزوال الفيروس قريبا.
كما أضاف التقرير، أن ايطاليا اصبحت خالية من المواطنين والمناطق الاثرية اصبحت خاوية ومهجورة بعد قرار العزل.