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برلمان

برلماني: مصر تسير فى الطريق الصحيح لمواجهة كورونا باعتراف الصحة العالمية

الخميس 19/مارس/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن تأكيد وإشادة واعتراف منظمة الصحة العالمية بأن مصر كانت أول دولة فى إقليم شرق المتوسط يصل إليها كواشف للفيروس، وأن إجراءات وزارة الصحة ساهمت فى الوصول للمصابين والمخالطين لوضعهم وأن قرار مصر بتعليق الدراسة وتقليل القوى العاملة أدى لوجود تباعد اجتماعى بين المواطنين وهذا يقلل فرص انتشار الفيروس بين المواطنين هو دليل قاطع على صحة الإجراءات السريعة والعاجلة التى اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا وأن مصر تسير فى الطريق الصحيح لمواجهة هذا الفيروس.

وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن مواجهة فيروس كورونا ليس مسئولية الحكومة وحدها وإنما هى مسئولية المجتمع كله بجميع مؤسساته وأفراده مؤكدا ضرورة أن يلتزم الجميع بتعليمات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة القيام بمسئولياتها الوطنية فى مواجهة جميع الشائعات والأكاذيب والسموم التى تبث على غير الحقيقة عن مصر بشأن فيروس كورونا لدرجة وصلت إلى الفجور ومنها على سبيل المثال ماتم بثه من انتشار القوات المسلحة المصرية فى مختلف محافظات مصر لفرض حظر التجوال وتكرار هذا الأمر رغم نفيه وبشكل قاطع وحاسم من القوات المسلحة ووزير الإعلام أسامة هيكل.

وأكد "زين الدين " ضرورة إعطاء اهتمام كبير بجميع التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام أسامة هيكل بشأن فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بمواجهة الشائعات ضد الدولة المصرية فيما يتم نشره كذبا من بعض وسائل الإعلام العالمية التى لها مراسليها داخل مصر واصفا تصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل بالحاسمة والواضحة والمعبرة عن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.
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