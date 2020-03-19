داخل الحجر الصحي.. شابة تزور جدها بعد إصابته بكورونا.. صور





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشابة تزور جدها أثناء تواجده في الحجر الصحي، رغم تحذير الأطباء من التواجد في تلك المنطقة خوفا من انتقال العدوى، لكنها لم تكترث بكل التحذيرات.





وأظهرت كاميرات المراقبة في المستشفى تلك اللحظة العاطفية التي لمعت لها أعين الآلاف من الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصرت الفتاة على الدخول لجدها لإخباره من خلف الحائط الزجاجي بخبر خطبتها.





وأثار مشهد بكاء الفتاة أمام الحائط الزجاجي وعدم قدرتها على لمس أطراف جدها، والدموع التي انهمرت من عيونهما، مشاعر آلاف الرواد.

تخطى فيروس كورونا مرحلة الانتشار، بل إن الأطباء يتوقعون زيادة في نسبة الوفيات بسبب سرعة تنقله من شخص لآخر، فبين ليلة وضحاها تمتلئ المستشفيات وقد لا تجد سريرا واحدا وتفقد أحبابك في دقائق.