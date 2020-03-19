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حوادث

السجن 7 و3 سنوات لـ7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالشرقية

الخميس 19/مارس/2020 - 01:33 م
محاكمة
محاكمة
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محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم، حكمها بالسجن المشدد حضوري للمتهمين الأول والسادس والسابع بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وغيابا للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف، لقيامهم بالتقيب عن الأثار بمنطقة خاضعة لقانون الآثار بدائرة مركز الحسينية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام ضباط مركز شرطة الحسينية بالتنسيق مع شرطة الآثار، من ضبط  كل  "أحمد م" و"عبد العظيم ص " و" محمد م  " و" أحمد م " و" مصطفي م ج " و" إبراهيم م ه" و" علي م ه"  لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة خاضعة للآثار.

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وتم التحفظ على المتهمين وتحرير القضية رقم 20700 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الحسينية، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
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