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فن

ناس تقدر الإنسانية.. منى زكي تتحدث عن أكبر مخاوفها.. شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 02:22 م
منى زكي
منى زكي
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آيه عاطف
كشفت الفنانة منى زكي، عن أكبر المخاوف التي تواجهها بشكل شخصي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

ونشرت منى زكي صورة لها وعلقت عليها قائلة: "أكبر خوف عندي هو الإساءة والعنف ضد الأطفال، بخاف اتخيل حال العالم هيكون إيه لو كل الاطفال ديه ما لقتش المساعدة اللي هما محتاجينها".

واختتمت حديثها قائلة: "الأطفال الصغيرين دول هما المستقبل ومحتاجين ناس في حياتهم بتقدر الإنسانية وعندهم المقدرة على التسامح، ناس عايزين يحسنوا من نفسهم".

يذكر أن منى زكي قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة كان من بينها مسلسل "أفراح القبة"، و"آسيا"، وفيلم "أسوار القمر"، و"احكي يا شهرزاد"، وغيرها من الأعمال.
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