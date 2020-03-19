ناس تقدر الإنسانية.. منى زكي تتحدث عن أكبر مخاوفها.. شاهد

كشفت الفنانة منى زكي، عن أكبر المخاوف التي تواجهها بشكل شخصي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".





ونشرت منى زكي صورة لها وعلقت عليها قائلة: " أكبر خوف عندي هو الإساءة والعنف ضد الأطفال، بخاف اتخيل حال العالم هيكون إيه لو كل الاطفال ديه ما لقتش المساعدة اللي هما محتاجينها".





واختتمت حديثها قائلة: "الأطفال الصغيرين دول هما المستقبل ومحتاجين ناس في حياتهم بتقدر الإنسانية وعندهم المقدرة على التسامح، ناس عايزين يحسنوا من نفسهم".



