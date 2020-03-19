بينهم 75 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 4250 شابًا بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس ، تعيين 4250 شابًا من بينهم 75 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الجيزة، وذلك من 11631 شابًا باحثًا عن العمل، فضلا توفير 749 فرصة عمل بالداخل، ومراجعة 118 عقد عمل بالخارج.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهرى لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال فبراير الماضي بقياس مهارة 1628 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 1699 ترخيص مزاولة الحرفة.

وقال محمد عيسي عبد العال، وكيل الوزارة، أن المديرية قامت بالتفتيش على 216 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وحررت محاضر مخالفات لـ 94 منشأة، فضلا عن إنذار 121 منشأة، و10 منشآت مستوفاه، وبلغت الحملات النهارية 49 حملة على 59 منشأة يعمل بها 7310 عاملا، والحملات الليلية ، 9 حملات تم التفتيش فيها على 14 منشأة ، يعمل بها 1924 عاملا.

وأشار وكيل الوزارة بالجيزة إلي أن المديرية بحثت 379 شكوى في مجال علاقات العمل ، وتم تسوية 45 شكوى ، وتم اتخاذ إجراء قانوني في 92 شكوى ، واتضح أن 16 ليس لهم حق ، ومازال 226 شكوى تحت البحث والدراسة.