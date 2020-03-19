لمواجهة كورونا.. تشكيل لجنة لإدارة الأزمات في بورسعيد

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المجلس الإقليمى للصحة.





وذلك لمناقشة آخر التطورات حول فيروس كورونا المستجد وما تم إنجازه من الخطة الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا ومناقشة الخطط والبرامج التى سيتم تنفيذها فى ضوء الظروف المحيطة الحالية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان ،نائب محافظ بورسعيد، ودكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير مديرية الصحة ببورسعيد، وعميد كلية الطب بجامعة بورسعيد، ونقيب الأطباء ببورسعيد، ومديرية الطب الوقائى و مديرة المجلس القومى للمرأة بورسعيد، وهيئة الرعاية الصحية، والشئون الصحية، وهيئة الإسعاف، ومديرة مديرية التضامن الاجتماعى.





وفى مستهل الاجتماع، ناقش محافظ بورسعيد آخر التطورات الخاصة باكتشاف حالة إيجابية لشخص هندى بمصنع سينمار، وأكد المحافظ أنه تم التعامل مع الموقف من حيث التطهير والتعقيم للمصنع والأماكن المحيطة به والتى كانت يتردد عليها المصاب، وكذلك توفير كافة متطلبات المعيشة والإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بالعاملين المتواجدين بالمصنع والذين يخضعون للحجر الصحى لحين التأكد من سىلامتهم جميعا.





وفى نفس السياق ، قرر اللواء عادل الغضبان ، تشكيل لجنة إدارة الأزمات وهى لجنة طبية تبدأ عملها فورا تتكون من دكتورة مروة حلاوة مديرة الطب الوقائى أمين سر الإدارة ونقيب الأطباء وهيئة الإسعاف والمجلس القومى للمرأة والتضامن الاجتماعي والتأمين الصحى الشامل و مجموعة أطباء من الشباب تحت إشراف مدير مديرية الصحة ببورسعيد و نائب المحافظ وذلك لإدارة الأزمة ومتابعة كل ما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا المستجد ومتابعة أعمال التطهير التى تتم بنطاق المحافظة وحركة الاسعاف ومتابعة مجهودات المجتمع المدنى فى عذا الشأن والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإدارة العمل واحتواء الموقف مؤكدا أنه سيقوم بمتابعه بنفسه لأعمال هذه اللجنة.





كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة خلال الاجتماع على القيام بحملات التعقيم والتطهير بأعلى درجة من الدقة فى مختلف المنشآت والمؤسسات بنطاق المحافظة، وتكثيف عمل فريق التعقيم والتطهير بالمحافظة مشيرا إلى توفير كافة الدعم من المحافظة لتوفير كل ما يحقق سىلامة وصحة المواطن.



