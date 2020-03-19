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جلسة لمجلس العموم البريطانى بشأن فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 01:37 م
جلسة لمجلس العموم
جلسة لمجلس العموم البريطانى بشأن فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من جلسة لمجلس العموم البريطانى بشأن فيروس كورونا.

وقد أكد وزير التعليم البريطاني مؤخرا أن المملكة المتحدة لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن إغلاق العاصمة لندن. 

وأوضح وزير التعليم البريطاني أنه لن يكون هناك إغلاق شامل للعاصمة لندن في الوقت الحالي؛ مؤكدا أن بريطانيا لم تتخذ قرارا حتى الآن في هذا الأمر.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن لندن قد تواجه إغلاقا كما شوهد في العديد من المدن الأوروبية نتيجة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وازدادت التوقعات، خاصة بعد أن حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من اتخاذ إجراءات إضافية بسرعة للتعامل مع تفشي الفيروس في البلاد.

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