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محافظات

لمواجهة كورونا.. شراء 10 آلاف لتر كلور للنظافة والتعقيم في القليوبية.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 03:11 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بتفقد ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.


وقال المحافظ إنه تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.


وأعطى المحافظ تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.


وناشد المحافظ المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات.


وأشار إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528 فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

لمواجهة كورونا.. شراء 10 آلاف لتر كلور للنظافة والتعقيم في القليوبية.. صور
لمواجهة كورونا.. شراء 10 آلاف لتر كلور للنظافة والتعقيم في القليوبية.. صور
لمواجهة كورونا.. شراء 10 آلاف لتر كلور للنظافة والتعقيم في القليوبية.. صور
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