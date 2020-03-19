تعليمات جديدة لرؤساء المراكز والمدن للتعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 لرؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية بشأن الإجراءات المتخذة لمجابهة "فيروس كورونا المستجد " حيال العاملين أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 719 / 2020 بخصوص منح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل ( السكر – الضغط – أمراض الكلى – أمراض الكبد – أمراض القلب – الأورام ) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي أجازة إستثنائية طول مدة سريان هذا القرار والذي بدأ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعمل به 15 يومًا حرصًا على سلامة العاملين.





أوضح محافظ الشرقية أنه يتعين على السلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية مما ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمر في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعًا لحالتهم الصحية.





وأضاف المحافظ أنه طبقًا للكتاب الدوري يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة أجازة إستثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية لاستحقاقه هذه الأجازة ويمنح الموظف المخالط لمصاب لمرض معد إجازة للمدة التي تحددها الجهة المختصة.





أوضح محافظ الشرقية أنه تيسيرًا على العاملين في الحصول على تقرير طبي لحالته الصحية وبناءًا على كتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي ومنعًا للتزاحم والتكدس يتم الموافقة على التقارير الطبية للموظف لحالته الصحية من خلال الجهات الصحية المختصة التابعة للتأمين الصحي والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة ومستشفى الأحرار وجامعة الزقازيق وذلك لتجنب الزحام لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وذلك حرصًا على صحة وسلامة العاملين.