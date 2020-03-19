غلق 365 مركزا تعليميا بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.





وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من غلق 365 مركزا تعليميًا حتى الآن بجميع الأحياء والمراكز والمدن، إضافة إلى غلق حوالى 80 حضانة أطفال .





وشدد محافظ الجيزة، على استمرار حملات الغلق والمرور الدورى للتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا حفاظًا على سلامة الطلاب والمواطنين.





وقال إن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.





وشملت المراكز التعليمية التى تم غلقها 26 بحى الطالبية و30 بحى الهرم و40 بحى العمرانية و21 بحى جنوب الجيزة و24 بحى العجوزة و38 بحى الدقى و18 بحى شمال و23 بحى الوراق و18 بحى بولاق الدكرور و15 بمركز أوسيم و15 بمركز أبو النمرس و10 بمركز العياط و9 بمركز أطفيح و37 بمركز البدرشين و17 بمركز كرداسة و10 بمركز الواحات البحرية و13 بمدينة الحوامدية.





وتضمنت الإجراءات التي قامت بها محافظة الجيزة للوقاية من كورونا، تطهير مقرات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومقار الأحياء والمراكز التكنولوجية، حيث تمت الاستعانة بفرق متخصصة فى أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المواطنين.





كما تم اتخاذ جميع الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة، ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبية على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.



