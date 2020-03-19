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محافظات

صحة بورسعيد توقف استخراج الشهادات الصحية والغضبان يطالب بعدم النزول إلا في الطوارئ

الخميس 19/مارس/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
قررت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد إيقاف استخراج الشهادات الصحية لمتداولى الأغذية بمكتب صحة بورسعيد أول نظرا لضيق المكان وعدم استيعاب الأعداد الكبيرة التى تقوم باستخراج الشهادات الصحية بوميا، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 15 يوما على أن يتم تحديد الموقف لإعادة استخراج الشهادات الصحية من عدمه طبقا للوضع الوبائى.


وجاء القرار تنفيذا لتعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع التكدس والتجمعات بالأماكن العامة وحرصا على الحد من انتشار العدوى، ونظرا للأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد الخاصة بانتشار الأوبئة ( فيروس كورونا المستجد).

هذا وناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس المواطنين  بعدم التردد على  المستشفيات والوحدات الصحية إلا فى حالة الضرورة القصوى والاقتصار على الحالات الحرجة والطوارئ وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، ومنع اى فرصة لانتشار العدوى من خلال المستشفيات أو الوحدات الصحية خلال هذه الفترة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


كما أكد المحافظ أنه من ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية إجراء الكشف الطبى للمترددين على المستشفيات للتأكد من سلامة المواطنين من هذا الفيروس المستجد، وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالتعليمات التى تقرها الدولة المصرية والوعى بخطورة المرحلة الراهنة، والتعاون مع الجهات التنفيذية للتغلب على تداعيات الفيروس المستجد، كما أكد ضرورة التزام المواطنين وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وذلك حفاظا على الصحة العامة خلال هذه المرحلة الصعبة.
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