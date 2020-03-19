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اجتماع لوزراء الحكومة بالبرلمان الفرنسى بشأن فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:25 م
البرلمان الفرنسى
البرلمان الفرنسى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من اجتماع لوزراء الحكومة بالبرلمان الفرنسى بشأن فيروس كورونا.

وقد أعلنت فرنسا أمس، الأربعاء، عن ارتفاع عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد.

وقالت الصحة الفرنسية إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 264 شخصا.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 9134، بينهم 921 شخصا في العناية الفائقة.

كما سجلت اليوم أيضا تعافي 1000 شخص من المصابين.

وكانت فرنسا أعلنت أمس الأول، الثلاثاء، ارتفاع  عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا إلى أكثر من 175 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 5423 حالة إصابة.
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