تكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ قرار غلق المطاعم والكافيهات بالمنيا

كلف اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا اليوم رؤساء المراكز التسع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا ، وذلك ضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩".

يأتي ذلك تنفيذ لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أصدر اليوم قرارا ينص في مادته الاولي "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

كما وجه المحافظ بمتابعة إغلاق صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية الواقعة بنطاق كل مركز ،تماشيا مع قرار تأجيل النشاط الرياضي والتجمعات الرياضية لمدة أسبوعين وحتى اشعار اخر .

من جانبها تابعت المراكز والمدن تنفيذ تكليفات المحافظ ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم المرور على الأسواق بنطاق المركز للتأكد من عدم وجود تجمعات بها ، وإزالة الإشغالات بالشوارع ، كما تم المرور على قاعات الأفراح والتنبيه عليهم بعدم إقامة الأفراح ، كما أغلقت الوحدة المحلية 5 صالات ألعاب رياضية ،بالإضافة إلى تحرير 15 مخالفة تموينية لعدد من المحلات والمطاعم

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس أعمال تطهير جميع المصالح الحكومية والمحلات التجارية، ووسائل المواصلات والأماكن العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، متابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع الرئيسية والأحياء داخل المدينة، ورفع تجمعات القمامة من نقاط تجميعها، كما تابعت الوحدة المحلية قرار غلق قاعات الافراح والعزاء وأماكن للتجمعات، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة مكبرة على شوارع المركز، لمتابعة تعليمات اللواء أسامه القاضي محافظة المنيا، بضرورة النزول إلى الشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عليها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وقد اسفرت الحملة عن إلغاء أفراح في قاعات وداخل أحد السرادقات، بالإضافة إلى غلق 5 سيبرات ، وغلق 3 صالات ألعاب رياضية ، بالإضافة إلى غلق 15 مقهى ، وتحرير 29 مخالفة تموينية بمركر بنى مزار.