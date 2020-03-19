AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تشمل 15 شركة.. قطاع الأعمال تطلق أولى مراحل مشروع التحول الرقمي لشركاتها

الخميس 19/مارس/2020 - 02:12 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
Advertisements
علياء فوزى
أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام أولى مراحل مشروع التحول الرقمي في الشركات التابعة لها، والتي تشمل 15 شركة من أصل 60 شركة يتضمنها مشروع ميكنة نظم العمل بالشركات. 

وقد عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة ورؤساء 15 شركة تابعة تمثل المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي، بحضور ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة التى تتولى تنفيذ المشروع، وذلك بعد توقيع عقود برنامج تخطيط وإدارة موارد الشركات المعروف ب"ERP" . 

و قدم ممثلو شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة عرضا تفصيليا لتنفيذ المشروع وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في فترة من 9 إلى 12 شهرا، وتتضمن أيضا تدريب وتأهيل نحو ألف مستخدم من العاملين بالشركات على إدارة هذه المنظومة. 

ويشمل مشروع التحول الرقمي 6 عناصر رئيسية في الشركات وهي: المخازن، المبيعات ،المشتريات، الموارد البشرية، الإنتاج، المالية. 

ويستهدف المشروع - المقرر أن يستغرق 18 شهرا - تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات و رفع كفاءتها، وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليون دولار.

وكان قد تم الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية في نوفمبر الماضي بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الاعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، شملت 12 قطاعا مختلفا هي: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء ، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري ، الصناعات المعدنية ، التعدين، الصناعات الكيماوية ،السياحة، الغزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

معنى دعاء " بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء"

ما الآثار الاقتصادية الناجمة عن إغلاق المطاعم والمقاهي في مصر

تعرف على الفرق الوحيد لـ كورونا عن البرد العادي .. فيديو

نجم بيراميدز: وقعت بالفعل للأهلي.. وهذه أسباب فشل الصفقة

غلق مطاعم وكافيهات وأندية .. 9 قرارات جديدة مهمة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا

تحرك عاجل من البرلمان ضد السوق السوداء لمستلزمات الوقاية من كورونا

AdvertisementS

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

كورونا سينتهي تمامًا.. علماء روس ينجحون في كشف جينات الفيروس لإنتاج لقاح

هاشتاج إلغاء الترم الثاني يسيطر على تويتر.. ووزير التعليم: سأعلن أخبارا مطمئنة مساء اليوم

مصر للطيران تعلن إقلاع آخر رحلة دولية من مطار القاهرة قبل وقف الطيران

آخرها حظر التجول.. القوات المسلحة تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.. فيديو

القوات المسلحة تقوم بتطهير وتعقيم مجلسي الوزراء والنواب لمجابهة فيروس كورونا

اعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي خولي تفتح النار عليه

هل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة ترد

بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها

الوضع خطير جدا.. فتاة بريطانية تكشف أعراض كورونا من داخل الحجر الصحي.. فيديو

غلق مطاعم وكافيهات وأندية .. 9 قرارات جديدة مهمة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

27 صورة ترصد خضوع الحكومة لاختبارات كورونا قبل اجتماعها

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا