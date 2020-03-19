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حوادث

تأجيل محاكمة كمسري قطار طنطا في قضية ضحية التذكرة لـ19 أبريل

الخميس 19/مارس/2020 - 02:11 م
محاكمة
محاكمة
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احمد علي
أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد علي سكيكر قرارا بتأجيل محاكمة "مجدي إ. ح، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، المتهم في واقعة وفاة الراكب "محمد عيد"، وإصابة "أحمد سمير"، بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، والمعروفة إعلاميا بـ"ضحية التذكرة"، إلي 19 أبريل المقبل، نظرا للظروف الراهنة وإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد موسى مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، يتضمن وجود بلاغ من سكك حديد طنطا، يفيد قيام رئيس أحد القطارات بإلقاء ركاب من القطار أثناء سيره، متجها إلى القاهرة.


وتبين أن "مجدي إبراهيم"، رئيس قطار رقم 934 "الإسكندرية- الأقصر"، أجبر شابين على القفز من القطار وهو يسير في نطاق قرية دفرة، التابعة لمركز طنطا، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، بسبب عدم دفع ثمن تذكرة القطار.
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