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محافظات

رفع 70 طن مخلفات رى في الأقصر.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 02:19 م
مخلفات ري
مخلفات ري
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شمس يونس
شدد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على رؤساء المدن بالمحافظة على ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل في مختلف المدن والقرى .

و تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود أعمال رفع  ٧٠ طن من مخلفات الري الناتجة عن تطهير ملتقى ترعة السلامية والحوشة بمدخل حاجر العديسات قبلى والتي كانت تعوق الحركة المرورية بالطريق حيث تم تمهيد وتوسعة الطريق بعد رفع الأتربة، بمعدات الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي برئاسة هشام علي ابايزيد.

 وأوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه جار متابعة الأعمال الجارية بالمركز في جميع القطاعات والخدمات بالمركز لتوجيهات السيد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، حيث تم  رفع ١٢٠ طن أتربة من طرق وشوارع قرية العديسات قبلي، وجار متابعة جميع القرى والنجوع بالمركز من نظافة ورفع الأتربة وتجميل وكهرباء وصرف صحي وخدمات طبية، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين، حيث تركيب ٦ أعمدة إنارة بطرق وشوارع القرية لليوم الأول من أعمال تركيب الأعمدة.

 وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود أن المستهدف تركيب ١٥ عمود إنارة بطرق وشوارع قرية العديسات بحري ضمن الخطة الاستثمارية، بمدخل نجع الظاهري والطريق المجاورة لمدرسة عبد العزيز العديسي لإنارة الشارع، وتوزيع أحمال محول الكهرباء داخل نجع ام غرباب ، وتركيب  ٥ أعمدة لإنارة الشارع الموازي لطريق مستشفى العديسات كونه طريق بديل لشارع المستشفى .
رفع 70 طن مخلفات رى في الأقصر.. صور
رفع 70 طن مخلفات رى في الأقصر.. صور
رفع 70 طن مخلفات رى في الأقصر.. صور
رفع 70 طن مخلفات رى في الأقصر.. صور
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