بسبب الكمامة.. تامر حسني يروي تفاصيل موقف صادم

عبّر الفنان تامر حسني، عن استيائه الشديد بسبب تعرضه لموقف مروع، حيث شارك الجمهور تفاصيل ما حدث.





وكتب تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام": "أنا شوفت موقف قدامي صدمني مش قادر محكيهوش.. شوفت واحد بيقول لصاحبه: ياد شيل الماسك ياد واسترجل.. طب هو عشان في وجهة نظر حضرتك يسترجل فيكون سبب في موته وموتك وضرر كل من حوله ، معقول كل دول العالم المتطورة مؤمنة بالوقاية دي وإحنا بقى اللي عندنا الفهلوة والمفهومية كلها اللي بيتريقوا على الوقاية دي".





وأضاف: " أكيد مسكتلوش وفهمته على قد ما أقدر، يا سيدي لو حتى انت من الناس اللي بتقول دا وهم مش هتخسر حاجة، لما تاخد كوكب الأرض بالكامل على قد عقله وتحافظ على نفسك الكام يوم دوول، بس المشكلة إن في منه كتير بيفكروا زيه عشان كدا كلنا لازم نتكلم كتير مع كل الناس عشان نوعي أي حد مش حاسس بالخطورة، لازم نلتزم ونقعد في البيت ١٤ يوم يا ناس عشان نسيطر على انتشاره وميتحولش لوباء، الصين انتصروا على الوباء لما التزموا ومنزلوش الشوارع نهائي".





وتابع: " ولو في ناس شغالة بيوميات لازم توصلهم يومياتهم لحد عندهم من باب الرحمة عشان ربنا يرحمنا.. يا جماعة دا إن شاء الله اختبار من ربنا وهننجح فيه لو اتعاملنا معاه صح وبمنتهى الرحمة.. والتعب وارد يحصل لأي حد فينا وهيخف إن شاء الله زي ما آلاف خفوا وخفوا من أمراض أكتر من كدا بمليون مرة، ودا مش أول وباء عالمي يمر على البشر وغيرنا مر بأكتر منه.. دي فرصة للي مقصر في حق ربنا إنه يقرب منه تاني".



