أعلنت الصين اليوم /الخميس/ تأجيل تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام الذي كان مقررا انعقاده في العاصمة (بكين) خلال شهر مايو المقبل تحت عنوان "النقل المستدام، والتنمية المستدامة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- " كان من المقرر أن يعقد في بكين خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل، ولكن بالنظر إلى تأثير فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، قررت الصين والأمم المتحدة بعد التشاور بينهما تأجيل المؤتمر، على أن يتم التنسيق بشأن الموعد الجديد وفقا للتطورات المتعلقة بالوقاية من الوباء والسيطرة عليه في شتى أنحاء العالم".

وأضاف شوانغ "تولي الصين أهمية كبيرة لاستضافة هذا المؤتمر، وتأمل أن يؤدي انعقاده إلى تعزيز الشراكة العالمية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وتقديم مساهمات جديدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030 وتعزيز فكرة مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية".

وتابع شوانغ أن الصين "تتطلع إلى عقد المؤتمر في الوقت المناسب بعد أن تخف حدة وباء (كوفيد-19)، وأن بكين ستظل على اتصال مع الأمم المتحدة بشأن ترتيبات الموعد الجديد".



