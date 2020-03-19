AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الضرائب: ربط سداد المساهمة التكافلية برقم التسجيل الضريبي في البنوك

الخميس 19/مارس/2020 - 02:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارا من 17 مارس 2020 تم ميكنة تحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تحصل من مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل الالكتروني المتاحة حاليًا من خلال أفرع  البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية أو منظومة CPS  وغيرها، وبالتالي سيكون مربوط بضرورة ادخال رقم التسجيل الضريبي ، وهذا يساعد على معرفة وحصر الشركات التي قامت بسداد المساهمة التكافلية ضمن الإقرارات الضريبية المقدمة .

  وأشار " رضا عبد القادر "  أن الوضع السابق كان يعتمد على قيام الممول بسداد المساهمة التكافلية عن طريق تحويل بنكي لصالح هيئة التأمين الصحي على حساب خاص بالبنك المركزي ، وهذا الإجراء يتضمن ادخال اسم الممول ومبلغ الضريبة فقط دون رقم التسجيل الضريبي ، ومن ثم بعد ربط دفع المساهمة التكافلية برقم التسجيل الضريبي أصبحت عملية الحصر تتم بمنتهى الدقة والسهولة.

 وأوضح " رئيس المصلحة " أنه طبقًا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018 ، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مصلحة الضرائب: المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات

الضرائب تنظم سلسلة ندوات للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

مصلحة الضرائب: نشر الوعى الضريبى من خلال ندوات توعية لتفادى المشكلات

المالية: تقديم إقرار ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا عن شهر أبريل تجريبيا

إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع يوتيوب

بدء سداد الضرائب إلكترونيا اعتبارا من 6 مارس 2020

ترشيحاتنا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها

هل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة ترد

زيادة سعة الإنترنت 30 جيجا مجانا.. الأبرز في صباح البلد.. فيديو

فرق مكافحة عدوى كورونا تجوب ميت بدر حلاوة بالغربية لفحص الحالات المخالطة للمصابين

اعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي خولي تفتح النار عليه

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة نشوى مصطفى

AdvertisementS

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

كورونا سينتهي تمامًا.. علماء روس ينجحون في كشف جينات الفيروس لإنتاج لقاح

هاشتاج إلغاء الترم الثاني يسيطر على تويتر.. ووزير التعليم: سأعلن أخبارا مطمئنة مساء اليوم

مصر للطيران تعلن إقلاع آخر رحلة دولية من مطار القاهرة قبل وقف الطيران

آخرها حظر التجول.. القوات المسلحة تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.. فيديو

القوات المسلحة تقوم بتطهير وتعقيم مجلسي الوزراء والنواب لمجابهة فيروس كورونا

اعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي خولي تفتح النار عليه

هل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة ترد

بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها

الوضع خطير جدا.. فتاة بريطانية تكشف أعراض كورونا من داخل الحجر الصحي.. فيديو

غلق مطاعم وكافيهات وأندية .. 9 قرارات جديدة مهمة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

27 صورة ترصد خضوع الحكومة لاختبارات كورونا قبل اجتماعها

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا