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اقتصاد

البنك المركزي: 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج

الخميس 19/مارس/2020 - 02:14 م
تحويلات المصريين
تحويلات المصريين
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محمد يحيي
أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصري ين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2019 ارتفاعها بنحو 1.3 ملیار دولار بمعدل سنوي 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار.

يأتي ذلك في مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018(، كنتيجة أساسية لارتفاع التحويلات خلال النصف الثاني من السنة الميلادية) الفترة يوليو ديسمبر 2019 (بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار)، مقابل نحو 1.12 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوي 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.2 ملیار دولار خلال ديسمبر (2018).
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