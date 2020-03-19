البنك المركزي: 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج

أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصري ين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2019 ارتفاعها بنحو 1.3 ملیار دولار بمعدل سنوي 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار.





يأتي ذلك في مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018(، كنتيجة أساسية لارتفاع التحويلات خلال النصف الثاني من السنة الميلادية) الفترة يوليو ديسمبر 2019 (بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار)، مقابل نحو 1.12 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.



