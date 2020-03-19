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رياضة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. تعرف على أبرز المستفيدين من تأجيل يورو 2020

الخميس 19/مارس/2020 - 02:10 م
عثمان ديمبلي لاعب
عثمان ديمبلي لاعب برشلونة
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محمد السعيد
مصائب قوم عند قوم فوائد، رغم الخسائر المادية التي تكبدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتأجيل يورو 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن قراره كان جاء بالنفع على العديد من اللاعبين، الذين كانوا يواجهون شبح الغياب عن أمم أوروبا، بسبب الإصابة.

وأعلن اليويفا، الثلاثاء الماضي، تأجيل يورو 2020، لتقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو، من عام 2021، بدلا من إقامتها الصيف القادم.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز اللاعبين المستفيدين من قرار تأجيل يوور 2020:

1- عثمان ديمبلي لاعب برشلونة:

عثمان ديمبلي هو أبرز اللاعبين المستفيدين من تأجيل يورو 2020، حيث إن اللاعب كان المشاركة مع منتخب فرنسا، في البطولة بسبب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ، التي ستبعده عن الملاعب حتى بداية الموسم المقبل.

ويعد عثمان ديمبلي أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب فرنسا، وأحد المتوجين مع الديوك ببطولة كأس العالم 2018.

2- إيدين هازارد:

تأجيل يورو 2020 سيعطي فرصة كبيرة للبلجيكي إيدين هازاد للمشاركة في منتخب بلجيكا في النسخة المقبلة بكامل مستواه، بعد غيابه عن ريال مدريد، معظم مباريات الموسم الحالي، بسبب الإصابات المتكررة.

ممفيس ديباي:

تأجيل يورو 2020 بمثابة قبلة حياة لـ ممفيس ديباي لاعب فريق ليون، حيث أصبح اللاعب لديه أمل كبير في المشاركة في بطولة أمم أوروبا مع منتخب هولندا، بعدما كان شبه مستحيلا.

وتعرض ديباي لإصابة خطيرة بتمزق في الرباط الصليبي، خلال شهر نوفمبر الماضي.

ماركوس راشفورد:

تعرض ماركوس راشفورد لإصابة قوية في الظهر، أثناء مشاركته مع مانشستر يونايتد أمام وولفرهاميتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر يناير الماضي.

وكان النرويجي أولى جونار سولشاير، أعلن أن راشفورد قد يغيب عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي.





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