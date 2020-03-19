قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إنه لا يستبعد تعليق التجنيد في صفوف القوات المسلحة الروسية المخطط له في الربيع الجاري بسبب خطر انتشار فيروس "كورونا" في صفوف الجيش.



وأوضح بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الخميس-: "سندرس هذه المسألة بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية".



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أنها اتخذت بعض الخطوات الرامية إلى مكافحة فيروس "كورونا" والحيلولة دون انتشاره في وحدات وتشكيلات الجيش الروسي عن طريق توفير احتياطيات الأدوية في المستشفيات العسكرية وغيرها من الخطوات الوقائية.