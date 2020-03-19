بأمر سامى..عودة موظفي الأمانة والبلديات للعمل فورا فى السعودية

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بعودة جميع موظفي الأمانة والبلديات إلى أعمالهم بشكل فوري وذلك فى ضوء صدور أمرا ساميا يقضى بذلك.





وقال القويحص فى تصريح لـ "سبق" المحلية، : "القرار السامي يوجّه بالعمل عن بعد وليس إجازات، وعملنا في البلديات، وما نقوم به من جهود كبيرة من تعقيم داخل المدينة وإغلاق المحال التجارية ومتابعتها يتطلب وجود الموظفين على رأس العمل في البلديات، وكذلك في مقر مبنى الأمانة الرئيسي".





وأضاف "القويحص": كان لزامًا وجود جميع موظفي الأمانة والبلديات الفرعية على رأس العمل، لخدمة المواطنين.





وأشار إلى أن جهود موظفي المكاتب مكمّلة لعمل العاملين في الميدان.



