تمويل 200 محل تجاري و1115 مشروعا بالوادى الجديد

أكد محمود سبع مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادى الجديد، أنه تم تمويل 179 مشروع صغير بقيمة 21 مليون و204 ألف و355 جنيها ً ، بجانب تمويل 974 مشروع متناهى الصغر 16 مليون و39 ألف و288 جنيها ً وذلك خلال العام المنقضى على مستوى المحافظة، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وصندوق تحيا مصر لإنشاء 200 محل تجارى بمركزى الخارجة والداخل لتوفير مئات فرص العمل للشباب.





وقال انه تم تمويل عدد من المشروعات فى مجال التنمية المجتمعية خلال ال 5 سنوات الأخيرة بتكلفة 8 مليون و307 آلاف جنيها وذلك مع عدد من الجمعيات الأهلية التي لها أعمال ومشروعات تنموية مختلفة ، حيث تم تمويل جمعية تنمية المجتمع بغرب الموهوب فى مشروع تشغيل الشباب فى مشروعات النظافة ، وكذا تمويل جمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة فى مشروع تشغيل الشباب والفتيات فى ترميم مدينة القصر الأثرية ، وتم تمويل مؤسسة التنمية المستدامة بقرى المعصرة وأسمنت فى مشروع تشغيل الشباب فى مشروعات النظافة البيئية بقرى المعصرة وأسمنت والشيخ والى ومدينة موط ، وتم تمويل مؤسسة آفاق جديدة لتنمية المجتمع لتدريب الشباب على إقامة المشروعات ، وتم تمويل جمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط مشروعات تشغيل الشباب وتدريبهم على تنفيذ المشروعات .





وأضاف سبع ، أن المشروعات ينعكس أثرها على توفير مئات فرص العمل للشباب من خلال المشروعات التنموية والخدمية وكذلك المشروعات الهادفة للربح ، بجانب توفير خدمات الشباك الواحد وتشمل استخراج رخص تشغيل نهائية ، ورخص تشغيل مؤقتة واستخراج رقم قومى للمنشأة ، استخراج سجل تجارى ، استخراج بطاقة ضريبية ، واستخراج اوراق تأمينات اجتماعية، بجانب اعمال وحدة الخدمات الغير مالية فى إعداد دراسات الجدوى وتقديم معلومات الأعمال ، وإقامة الندوات ، والدورات التدريبية وإقامة المعارض .



