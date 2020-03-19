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فن

شريف سلامة يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل أسود فاتح

الخميس 19/مارس/2020 - 03:01 م
شريف سلامة
شريف سلامة
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قسم الفن
كشف الفنان شريف سلامة عن شخصيته في مسلسل "أسود فاتح" المقرر عرضه في رمضان 2020، وذلك من خلال لقائه في برنامج "the insider".

وقال شريف سلامة من خلال اللقاء: هي شخصية سيف غريبة شوية وهيفاء وهبي في المسلسل اختي وهي في الحقيقة ممثلة حساسة ومركزة جدا، وأنا بتعامل مع كل الشخصيات في المسلسل.

بينما تدور أحداث مسلسل "أسود فاتح" في إطار اجتماعي يحيطه الإثارة والتشويق ويتم تصويره بالكامل في لبنان.

"‎أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح،  ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد،  مصطفى يوسف، لاشينة لاشين.
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