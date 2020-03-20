ارتفاع أسعار السلع والمطهرات بالقليوبية.. الأهالى: الحاجة ولعت ومش موجودة.. والتموين: حملات مفاجئة لضبط الأسواق والمخالفين.. صور

زحام المواطنين على المحلات التجارية لشراء السلع الغذائية

أهالي القليوبية: لابد من تكثيف الحملات لضبط عملية البيع والشراء

التموين: حملات مفاجئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على المحلات الكبرى وبائعى السلع الغذائية





شهدت الاسواق والمحلات التجارية بالقليوبية مشادات بين البائعين وعدد من المواطنين بسبب ارتفاع بعض السلع الغذائية والمطهرات والمنظفات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث استغل البعض زحام المواطنين على المحلات التجارية لشراء السلع الغذائية وتخزينها تخوفا من انتشار الفيروس فى رفع الاسعار من قبل بعض التجار.





وقالت أمنية محمد ان اسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الايام الماضية خاصة بعد قرار غلق الاسواق ومنع التجمعات لمواجهة الفيروس مؤكدة سعر كيلو البطاطس وصل الى 10 جنيه والطماطم ارتفعت من 5 جنيه الى 8 و10 جنيه والخيار من 5 جنيه الى 10 و12 جنيه.





واكد الاهالى ان المنظفات والمطهرات والكحول والكمامات شهدت ايضا ارتفاعا ملحوظا فى الاسعار، مشيرين الى ان التجار استغلوا الاحتياج الشديد لها بسبب فيروس كورونا





وطالب الاهالى بتكثيف الحملات على المحلات لضبط عملية البيع والشراء خاصة بعد قرار غلق الاسواق ومنع التجمعات، وأن المحلات والمولات الكبرى اصبحت مصدرهم الوحيد للحصول على السلع الان.





من جانبه قال الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية إن سعر لتر الكحول بالمحافظة ارتفع من 25 وحتى 95 جنيها حوالي 6 أضعاف تقريبا، مشيرا إلى أنه من المواد التي لا تندرج تحت الأدوية، وبالتالي لا يوجد له تسعيرة جبرية، وهو ما ساهم في ارتفاع هذا الحد خلال تلك الفترة.





وأضاف أن الكحول له سعر متعارف عليه ومتوفر على حسب الاستهلاك الطبيعي ولكن بسبب الحاجة له كمطهر ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتزايد الطلب عليه بكميات كبيرة استغل الوسطاء بين شركات الأدوية والصيدليات من بعض شركات التوزيع والمخازن، ورفعوا اسعارها.





وطالب ثابت مسئولي التموين والتفتيش الصيدلي بتشديد الرقابة على مخازن بيع الأدوية وشركات التوزيع والتأكد من توصيل تلك المنتجات إلى الصيادلة بسعرها الطبيعي وعدم استغلال الأزمة.





من جانبه أكد عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية شن حملات مفاجئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على المحلات الكبرى وبائعى السلع الغذائية لضبط حركة البيع والشراء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفا ان تعليمات الدولة واضحة فى هذا الشان والضرب بيد من حديد على التجار الجشعين المتلاعبين بالأسعار وقوت الشعب المصرى.





وأعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية تشكيل لجنة بالغرفة لمتابعة حالة الأسواق بالمناطق المختلفة والقضاء على جشع التجار في المواد الغذائية ومواد التطهير والكمامات، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت العديد من البلاغات وعلى الفور من خلال نزول اللجان إلى تلك المناطق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.





وأكد الدكتور أحمد السقا سكرتير عام الغرفة التجارية أن الغرفة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة جشع بعض التجار بعدد من مدن المحافظة حيث نشرت الغرفة رقما لتلقى الشكاوى 01221111201 إلى جانب إطلاق بعض المبادرات التي من شأنها العمل على حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.