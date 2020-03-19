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أخبار البلد

3 شركات دولية متخصصة تتنافس على الفوز بمشروع تدريب العاملين بالمنشآت السياحية عبر أون لاين

الخميس 19/مارس/2020 - 03:54 م
هشام وهبه
هشام وهبه
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محمد الاسكندرانى
تتنافس ثلاث شركات دولية للفوز بتنفيذ مشروع تدريب العاملين بالمنشآت السياحية عن طريق ON LINE وهو المشروع المقدم من هشام وهبة ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية رئيس لجنة التدريب .

وقد قرّر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة ،خلال جلسته الأخيرة  تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لمراجعة ومناقشة العروض المقدمة للغرفة من الناحية الفنية والمالية.

وتضم اللجنة فى تشكيلها الدكتور  تامر سلام ، نائب رئيس الغرفة ، وياسر التاجورى ، أمين صندوق الغرفة ، وعلاء فتحى ، وهشام وهبة عضوا مجلس الإدارة ومعهم من الجهاز الإدارى بالغرفة أحمد الناظر ، الأمين العام ، ومسئول تكنولوجيا المعلومات بالغرفة .

وقال هشام وهبة، عضو مجلس الإدارة ، رئيس لجنة التدريب بالغرفة ومقدم المشروع المقترح، أن  التدريب أون لاين ON LINE أصبح من أساسيات عملية التعلم عن بعد ،وأحد الأساليب التعليمية والدراسية الحديثة، وأن هذا المشروع  - تدريب العاملين بالمنشآت عبر ON LINE – يهدف الإرتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين ، وكذلك تيسيرًا على المنشآت التى تحجب عمالها عن  المشاركة فى الدورات التدريبة الكلاسيكية نظرأ لحاجة العمل إليهم ، واضطرارها تحت وطأة الظروف ، إلى إلغاء فكرة مشاركة عمالها فى الدورات التدريبية نتيجة الإصرار على  حضور المتدرب بنفسه لتلقى التدريبات .

وأضاف رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت السياحية ، أن  التدريب عبر أون لاين ON LINE له مميزات  عديدة لا حدود لها ، منها إستغلال وقت فراغك في التدريب أون لاين، أو يمكنك مشاهدة فيديو أو الإستماع إلى مقطع صوتي خاص بمحتوى المادة أثناء السفر أو التنقل في المواصلات، ويمنحك أفقٍا واسعا، يزيد من تفكيرك خارج الصندوق، مما يجعلك أكثر إبتكارًا وإبداعًا.

وأشار "وهبة"، إلى أن التدريب أون لاين يوفر إتصال مباشر مع المدرب بشكل مستمر ودون قيود، مما يمنح المتدرب الفرصة للخوض في المجال بكل قوة، وكذلك يمكنه من الحصول على تقييم شامل لمدى التقدم الذي توصل إليه  في احتراف المجال، فضلًا عن يمكن للمتدرب من التعرف على كافة الأشكال المتاحة لتصل لمستوى الاحتراف،  مما يزيد من خبرة المتدربين وقدرتهم على التنفيذ والتخطيط للنجاح في مجال اختصاصه.

وأوضح هشام وهبة ، إلى إنه  بالتوازى مع فحص العروض المقدمة من الشركات الثلاثة ، يتم حاليًا الإعداد للمواد الدراسية والفيلمية التى يضمها المحتوى المقدم للمتدربين ، وبما يتناسب مع الإتجاهات الحديثة العالمية فى  سلامة وصحة الغذاء ، ومجال فنون الطهي ، والخدمة ،والأدارة والتحضير، والتجهيز ، والاستقبال، والاشراف الداخلي ، لرفع مستوى وكفاءة ومهارات العاملين بالمنشآت السياحية.
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