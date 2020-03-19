استمرار حملات تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية بالمنوفية.. شاهد

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار حملات تطهير وتعقيم ورش كافة منشآت الوحدات المحلية والقروية بالمراكز والمدن وكذا جميع المنشأت والمرافق والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة .





كما وجه المحافظ الاهتمام بعمال قطاع تحسين البيئة وأخذ كافة الاحترازات الوقائية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ، يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة جميع المواطنين.





ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات الوقائية ومنها منع التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بمختلف المصالح الحكومية واستبدالها بالدفاتر الورقية ، وتطهير وتعقيم مبنى الديوان العام والوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة ، بالإضافة إلى تعليق جميع الفعاليات والاجتماعات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .





ناشد محافظ المنوفية المواطنين وأبنائه الطلاب بالابتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة كالمقاهي والكافيهات والبلاي إستيشن والإهتمام بالنظافة والصحة العامة.







