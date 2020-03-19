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فن

خليك في البيت.. أنغامي تقدم وسيلة تسلية خلال غسل اليدين بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:09 م
انغامي
انغامي
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شروق ابراهيم
ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا التي تتطلب البقاء في المنزل، قام تطبيق "اطلب" على "أنغامي"، بدوره المجتمعي تجاه مستمعيه بتقديم خدمات خاصة خلال فترة العزل المنزلي من أجل تهوين الوقت عليهم. 

وشملت تلك الخدمات توفير باقة أغانٍ تتناسب مع الحالة أو النشاط الذي يقوم به المستمع، سواء حال قيامه بالعمل من المنزل أو ممارسة الرياضة أو المذاكرة، وتسمى تلك الخدمة when at home. 

كما يذكر "أنغامي" مستعميه كل 20 ثانية من خلال اختيار الأغنية المفضلة له، حيث يتم تشغيل مقطع من الأغنية كي تسلي الشخص أثناء غسله ليده.

ومع قرار إلغاء عدد من الحفلات، يوفر "أنغامي" خدمة "سهرة من البيت مع أنغامي"، والتي تعتمد فكرتها على قيام المطرب بالغناء من منزله في بث مباشر لمستمعي "أنغامي".

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